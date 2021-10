Espacio a la equidad

Detalles 21 Octubre 2021 Por: Bertha E. Sánchez Viamonte bertha.sanchezesv@icrt.cu En Actualidad Palmera

Palma Soriano.- Nuestra especie, tan diversa, desde su propio origen ha encontrado discusiones interesantes en las últimas décadas sobre las difrencias. El tema ha ocupado disímiles palestras y reúne a los más preocupados en un asunto que ataña a todos. Lo diverso, lo difrente, lo anormal, en qyué lugar se encaja?, como lo definimos.

Vivimos el primer cuarto del siglo XXI y, a la vez que la tecnología y el acceso a la información corren a pasos agigantados, la sociedad parece detenida en el tiempo por un reloj caduco por patrones, prejuicios, y aunque hay que reconocer los avances evolutivos del pensamiento, los vestigios de siglos anteriores aun asoman a la vista de muchos.

Polémicas que envuelven a la equidad e igualdad de género, la identidad y orientación sexual, y el legitmio derecho a igualar espacios para personas discapacitadas

son algunas de las inquietudes en el tintero.

Mucho se ha hablado de este asunto en nuestro país y en función de ello algunas políticas se han trazado con resultados visibles. Sin embargo, no han sido suficientes para acabar con tabúes enraizados en la esencia misma de nuestra gente, usted lo sabe.

Los debates entorno al archiconocido artículo 68 de aquel anteproyecto de Resolución así lo aprobaron, y no hablo exclusivamente del matrimonio igualitario, me refiero a la cultura patriarcal que aun ronda a nuestras vidas y cuánto influye en el desarrollo pleno de las mujeres y otros grupos vulnerables. Me refiero también a cuando miramos a alguien con indiferencia o pena solo porque no está dentro del estereotipo del ser humano común. Estoy haciendo alusión también al irrespeto, la arrogancia y la supreioridad con la que nos dirigimos a esas personas que tienen espacios merecidos.

La discriminación por motivo de género, raza, poder adquisitivo o cualquier otra razón es anticonstitucional. Denigrar al prójimo, al colega, al desconocido es una actittud repulsiva e impropia de los valores que defendemos.En las diferencias radica lo maravilloso de nuestra especie, y quizás usted descubra que lo diferente puede ser tan o más semejante que lo común.