Jóvenes que aman y fundan nuestra identidad

Detalles 27 Octubre 2021 Por: Ricardo Martínez Fernández ricardo.martinez@icrt.cu En Actualidad Palmera

Palma Soriano.- Las nuevas genberaciones de cubanos llevan sobre sus hombros la inmensa responsabilidad de construir la CUba que deseamos para el futuro. DE su accionar depende el mañana de nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro país.

Los jóvenes se erigen como los artífices de una meta colectiva que es el de edificar un mañana sobra la base del respeto, la convivencia y el civismo. A ese civismo están llamados nuestros jóvenes. A esa actitud de respeto, cuidado y respaldo que ha de guardarse en todo hacia principios y normas que rigen la vida de nuestra sociedad.

Esta cualidad es una virtud que debe ejercitarse a diario, respetando y haciendo respetar las reglas de conducta que sabemos son positivas para la colectividad.

Escuchar la música a un volúmen elevado, los actos de vandalsimo contra la telefonía, alterar el orden o fomentar riñas, son manifestaciones que encontramos con no poca frecuencia y que constituyen conductas a enfrentar y evitar como jóvenes que somos.

Y es que la batalla contra las indisicplinas sociales no depende solo de la voluntad política y el accionar de entidades y organismos responsables de la labor de enfrentamiento, sino que ello comienza por cada uno de nosotros, por nuestra casa y comunidad. Desde no quedarnos callados ante lo mal hecho hasta de no formar parte de una cadena de ilicitudes que, a la postre, nubla los verdaderos objetivos de nuestro proyecto social.

Por tanto, no debemos de cejar en la formación de valores en las escuelas, en el barrio y casa.

En la creación de una conducta social que nos edifique y dignifique existe una preocupante que algunos inconscientes sigan considerando como normales acciones incorrectas.

Los jóvenes que trabajamos para construir una mejor ciudad para el futuro debemos esforzarnos porque en ella habite la disicplina, el orden, la belleza y control. La batalla es de todos.

Iniciemos ya con ese que maltrata el teléfono o el que arroja la lata de refresco o cerveza a la acera. Hay mucho por hacer, la conducta social nos tiene que identificar como jóvenes honrados, honestos, educados, humanistas y coherentes con el proeyecto social cubano que nos formó y forma.