De cada habitante palmero dependerá que la ciudad sea más limpia y acogedora

Palma Soriano.- Vivir en una ciudad linda y acogedora como lo fue esta ciudad del oriente cubano décadas atrás no es obra de la casualidad. Se necesita del empeño, del compromiso de todos para que la casa grande de los palmeros esté Alegre y bonita.





Aunque a la Empresa de Servicios Comunales le toque dentro de su objeto social aportar más en esa tarea de nada valen los esfuerzos de unos por preservar la higiene colectiva si otros hacen, más bien deshacen sin pensar siquiera en los daños que ocasionan, no sólo al medio ambiente, también a la salud.



La recogida de desechos sólidos en esta localidad, por ejemplo, sigue afrontando dificultades y serias, razón por la cual algunos se creen con el derecho de arrojar basura en los lugares públicos. De esta forma, calles principales como la Avenida de la Libertad no logran mejorar su iamgen aun cuando sea esta junto a la calle Martí priorizada por la Empresa de Servicios Comunales.



Ya lo hemos alertado: mosquitos, moscas, cucarachas, roedores son los únicos que se benefician del actuar negligente de los palmeros que a la vista de todos desafían el peligro, poniendo en riesgo su propia vida.



Estabilizar los ciclos de recogida de desechos sólidos o la basura en Palma Soriano es una necesidad impostergable a la que habrá que seguir buscándole alternativas dado el déficit de transporte de Comunales que se refleja, incluso, en otras actvidades como en los servicios necrológicos.



Por arte de magia no recuperaramos el esplendor de nuestra ciudad y aunque ya se auguran cambios en la estructura de Empresa de Servicios Comunales en Cuba que deben revertirse en mayor calidad de su gestión, en sentido general, de cada uno de los habitantes de la ciudad del Cauto dependerá que Palma Soriano avance y crezca, más linda y acogedora.

Foto Tomada de Internet