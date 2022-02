Yaniela dio un brinco sobre la presión

Palma Soriano.- Ante un combate, la mente de los decididos va pensando en la victoria. La ajedrecista santiaguera Yaniela Forgás ha participado varias veces en el Campeonato Nacional, pero ninguna se compara con esta, en Holguín, donde el esfuerzo valió para ganar el torneo.

–¿Jugar contra estelares como Lisandra Ordaz y otras de esa talla te puso bajo presión?

–La partida con Lisandra fue muy tensa, estábamos empatadas en el primer lugar, salí a hacer mi mejor juego para llevarme el punto, pero quedó en tablas.

–¿Cómo apreciaste la calidad del evento?

–Estuvo muy reñido hasta la última ronda, busqué el punto decisivo con piezas negras, en esa jornada, frente a la Gran Maestra Yuleisis Hernández, de La Habana, jugadora de muy buen nivel, no tenía otra opción. Soy Maestra Internacional y tenía que obtener el título, que me concedió la segunda norma de Gran Maestra. Me preparé físicamente para este campeonato, porque estaba sintiéndome cansada al final de las partidas y lo superé.

–¿Te pone nerviosa el inicio de una partida?

–Siempre hay nervios, pero tras la primera jugada se esfuman. También hay que estar preparada para, si pierdes un encuentro, reponerte rápido, como me sucedió ahora, al ceder ante la gm Zirka Frómeta, en la novena ronda.

–¿Qué otra satisfacción deja este título?

–Me planteé vencer después de ganar bronce en dos oportunidades. Sabía que preparándome mejor podía hacerlo. El triunfo me asegura una plaza para el próximo equipo Cuba a la Olimpiada Mundial, este año, en Rusia. Queda ahora participar en el Capablanca, en mayo, y continuar entrenando.

–¿Cómo compartes ser madre, esposa y ajedrecista?

–Las horas para el ajedrez dependen del tiempo de que disponga. Ser madre de un niño de ocho años y esposa es un bonito reto. Por eso considero merecido el triunfo: un premio al sacrificio y al amar al deporte que practico desde los nueve años, con el entrenador Mauricio Rodríguez, quien es como un padre para mí.





Tomado de Granma