Lo que debes saber de las Motorinas

Detalles 26 Abril 2021 Por: Radio Baraguá - web@rbaragua.icrt.cu En Sociedad

Palma Soriano.- Recientemente por las calles de Cuba y, en particular por las de esta región santiaguera, la presencia de varios tipos de motos eléctricas o las llamadas motorinas de todos tipos es llamativa. Como se conoce es un medio de transportaciòn vital y ante las tendencias del Mercado mundial en correspondencia con las leyes aduanales, nuestro país decidió comercializar las mismas con gran aceptación de los clientes aqui que acceden a ellas.

En su mayoría, las motorinas son importadas, suelen ser atractivas y mucho más baratas comprarlas desde el extranjero y enviarlas a Cuba. En algunos casos, la promoción de venta de ellas cobra protagonismo a través de las redes sociales por ejemplo, en el sitio conocido como Revolico.com por un valor de dos mil a tres mil pesos ahora en moneda libremente convertible.

Según las normas de comercialización de las motorinas en la isla, la ley aduanal establece para su importación varios aspectos:

La importación de motocicletas con motores de combustión interna (gasolina o diesel) por viajeros no está permitida, independientemente de la capacidad de gasolina de su motor o la velocidad máxima que alcanzan. La importación de motos eléctricas, también conocidas como ciclomotores, está permitida, siempre que su potencia no exceda los 1000 (mil) watts y su velocidad máxima no sea superior a los 50 Km/h (kilómetros por hora).



El costo de importación de estas motos eléctricas para Cuba suele estar entre los $1,200-$2,000 en dependencia del tipo de moto.

Por el momento, la popularidad de las motorinas crece, ya que es un modo de transportación más económico, sano para el medioambiente y, sobre todo, como dice el cubano «resuelve por el momento».

Por demàs y en los últimos tiempos, las motorinas aqui se han convertido en uno de los medios de transporte más empleados pues la escasez de combustible y el deterioro de los servicios del transporte público han obligado a muchos cubanos a acudir a este tipo de vehículo.

Si bien su acepatción popular es notable, el Cuerpo de Bomberos de Cuba junto a las autoridades de Tránsito del Ministerio del Interior advierten sobre su uso varios requerimientos teniendo en cuenta los accidentes que su mal manejo ha povocado. Algunos de esos requerimientos le informamos aqui:

1-Hacer un ciclo de carga y descarga completa cada uno o dos meses.

2-Jamás retirar el sistema BMS.

3-Usar solamente cargadores especificados por los fabricantes.

4-No dejar la moto conectada a largos períodos de tiempo una vez alcanzado el 100 % de la carga.

5-No exponer la batería a altas temperaturas y proteger siempre la moto del sol cuando está aparcada.

6-Dejar la batería entre el 50 % y el 70 % si se tiene que dejar la moto inactiva durante un largo periodo de tiempo. Colocarla en un lugar fresco y con poca humedad.

7-Las baterías de litio no tienen efecto memoria y no necesitan cargas ni descargas completas.

Deseamos que lo compartido sobre las motos eléctricas o las popularmente conocidas motorinas haya resultado de su interés. Que se tengan en cuenta las normas para su comercialización y uso porque ellas han llegado aqui para quedarse porque son muchas las bondades que proporcionan, más que pérdidas siempre que usted sea un cliente inteligente, responsable y prudente.

Raquel González (Estudiante tercer año de Periodismo)