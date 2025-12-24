Celebran lugareños el Acto Provincial por aniversario 67 del Triunfo de la Revolución en el Consejo Popular de Dos Palmas

Palma Soriano.- Hace pocas horas aquí este municipio del oriente cubano fue sede del Acto Provincial por el aniversario 67 del Triunfo de la Revolución Cubana. En representación de todos los palmeros, el Consejo Popular Dos Palmas fue el escenario para festejar la efeméride, una demarcación serrana que sufrió considerablemente los estragos del huracán Melissa hace 83 días, pero sus moradores no se dejan arrebatar su habitual alegría, espíritu de abnegación con la convicción de vencer desde el trabajo. Impulsar las tareas de recuperación del municipio es la motivación puntual por la convocatoria.

Más detalles en este audio…