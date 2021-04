De la Covid-19: el aislamiento social, la experiencia...

Detalles 22 Abril 2021 Por: Bertha E. Sánchez Viamonte bertha.sanchezesv@icrt.cu En Coronavirus - Palma Soriano

Palma Soriano.- Muchos pensarán que es una tarea suicida, otros pondrán en duda el valor y sacrificio de sus jóvenes pero, sin lugar a dudas, el quehacer del grupo de voluntarios del Pedagógico palmero y que funciona como Centro de Aislamiento, demuestra empatía y esfuerzos.

A un equipo de reporteros de Radio Baraguá le tocó vivir la experiencia de estar ahi. La noticia nos sorprendió y la obligación de cumplir protocolos nos llevó hasta ese sitio, en condición de pacientes.

Fuimos testigos de las tensiones lógicas de nuestros compañeros de labor ante una situación estresante para muchos y fluctuante con la capacidad del colectivo de salud para enfrentar este escenario.

Horas, días de incertidumbre transcurrieron ante la espera de un resultado negativo, que sin dudas fue lo más positivo de esa experiencia.

Las condiciones habilitadas a dicho Centro de Aislamiento, que claramente son perfectibles, no daban margen a desligarnos de esos momentos de agonía y paciencia.

Para todos, colegas de la radio y otros lugareños que coincidimos ahi, no fue la mejor de las noticias pero fue otra prueba de que la Covid-19 está al alcance de la mano y a cualquiera le puede sorprender la recogida del ómnibus que eriza los pelos de muchos.

Realmente el único miedo que hubo, en particular siento, no es hacia la enfermedad sino hacia la sociedad. Las personas se han alejado mucho, más allá del distanciamiento físico. Hemos adoptado una mentalidad muy individualista y si eso no se resuelve no vamos a “salir de esta” como se dice en buen cubano.

Irónicamente en este tiempo de distanciamiento social hemos de estar realmente unidos. En Cuba, un elemento que entorpece la recuperación total es el descuido de las personas y el exceso de confianza que existe en cuanto a la recuperación.

Personalmente, esta ciudadana más que reportera cree que somos capaces de anteponernos a la situación más desfavorable si valoramos nuestra actitud.

El único temor que siento es que no seré capaz de seguir adelante en un entorno que se pueda negar a avanzar.