"Encarar la Covid-19 con responsabilidad": Doctora Néyfer Ramírez Rodríguez

Detalles 26 Abril 2021 Por: Marcia Jerez Valón marcia.jerez@icrt.cu En Coronavirus - Palma Soriano



Palma Soriano.- Palma Soriano.- La hoy joven doctora residente de segundo año de Medicina General Integral, Néyfer Ramírez Rodríguez encaró el peligro en su primera experiencia, en el politécnico “Antonio Maceo” que hace un año funciona como un centro de aislamiento para pacientes sospechosos de la Covid-19, en esta parte del oriente cubano.

Ella es de ojos saltones, gusta entablar la empatía con todos los que le rodean y, en particular, con sus pacientes. La salud físico-mental de todos es importante para ella.

En ameno diálogo confesó sobre sus vivencias en dicho centro de aislamiento lo siguiente: “fue un llamado que al inicio me dio temor como también a mis padres pero di el paso al frente. Todos sabemos que esta enfermedad es altamente contagiosa. Estuve ahi catorce días. El trabajo es constante, poco descanso pero siempre se aprende algo nuevo. Experiencias diversas, al final se hacen grandes amistades, cuidándonos mucho y con los medios de protección”.

“Las personas llegan a este centro temerosas por lo que les pueda pasar, por si están contagiadas, enfermas pero el personal médico siempre listo para ofrecer todo su apoyo, tratamiento sicológico y humano”, comenta la joven doctora Néyfer.

“Cuando un paciente conoce que da positivo al PCR no es fácil esta noticia ni para el personal de la salud y menos para la persona infectada. Es impactante. Nosotros los médicos nos preparamos primero, sobre todo porque hay que tener en cuenta que son pacientes que pueden descompensarse, entre ellos los abuelos, los niños, los padres, yo diría que todos. Este tipo de noticia nadie quiere oirla pero hay que darla, en tanto le ofrecemos confianza al paciente de que todo va a estar bien”, prosigue la galeno Ramírez Rodríguez.

La prevención sigue siendo la primera vacuna. Todavía hay personas que no llegan a tener conciencia qué es la Covid-19.

“En el caso de los bebés, las madres que exponen al medio exterior a sus pequeños no tienen idea de lo nocivo o letal que eso puede resultar. Los profesionales de la salud insistimos que esto no debe ocurrir en las actuales circunstancias amén que no sea una urgencia mayor para los propios padres y la familia”, medita Néyfer.

Después de su primera experiencia en el politécnico “Antonio Maceo” que ahora funciona como un centro de aislamiento para pacientes sospechosos de la Covid-19 en Palma Soriano, Néyfer al llegar a su hogar le demostró a sus padres que ella sí podía cuidarse, sobre todo para su papá, quien nunca ha dudado de la capacidad y responsabilidad de ella, pero que para él, el temor, estuvo latente.

“Fueron días complejos pero de los que alcancé experiencias sin par. Y nada, la llegada a casa siempre es buena”, confiesa Néyfer. “Mis padres contentos al igual que mis mascotas. Si debo volver ahi lo haré en aras de salvar vidas”, enfatiza la joven doctora residente de segundo año de Medicina General Integral, Néyfer Ramírez Rodríguez quien además ama mucho a los animales y considera que los malos momentos que provoca la Covid-19, algún día pasarán.