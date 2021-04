Para salvar un país

Detalles 28 Abril 2021 Por: Karina Brooks Carballo karina.brooks@icrt.cu En Coronavirus - Palma Soriano

Palma Soriano.- Para empujar un país hacen falta muchas manos. Y me remito al verso de Miguel Barnet porque como nunca “Cuba depende de la voluntad de sus hijos para salvarse”.

Es la vida nuestro bien más preciado que está en juego frente a la Covid-19, en medio de una situación económica que usted mismo ha comprobado, se las trae.

Día tras día crecen las cifras de personas confirmadas a la enfermedad y aquellas que, pese a los desvelos de los profesionales de la salud pública, aquí pierden la batalla. Sin embargo, muchos parecen no darse o no querer darse cuenta de lo que ahora mismo está viviendo este país en gran parte de su territorio.

Agotamiento pandémico es el término acuñado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Pero pudiera ser a mi modo de ver desidia y hasta indolencia pandémica, algo así como mirar y no ver u oir y no escuchar. Actuar como si nada pasara a nuestro alrededor, como si el peligro que corremos frente al nuevo coronavirus fuera un invento o capricho de alguien. Como si no nos fuera a tocar.

Puede comprobarlo a su alrededor, medidas que no se interiorizan, ni llegan a dónde tienen que llegar o se cumplen por puro formalismo.

Personas unas al lado de otras en colas que no terminan en organizarse o no convienen organizarlas. Centros de aislamiento sin las debidas condiciones higiénicas, sobre todo en los baños, esenciales para evitar el contagio, por culpa, incluso de los que allí aguardan un resultado.

Jóvenes instructores de arte ensayando para grabar y no quedar fuera de un evento provincial donde se debería premiar, ante todo, la irresponsabilidad de sus organizadores.

Lo peor es que detrás de ese agotamiento pandémico, de esa negación de una realidad que duele bastante cuando nos toca de cerca está el personal sanitario, con un desgaste, igual o mayor al nuestro, y laborando en condiciones que tampoco no son las mejores. Alejados de sus familias, cumpliendo una etapa de aislamiento, exponiéndose más que nadie al riesgo de enfermar porque tampoco disponen de toda la protección requerida.

Un país no se empuja solo, hacen falta el empeño y la voluntad de muchos, entre más brazos, mejor.