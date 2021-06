Directivas de la provincia Santiago de Cuba ante la Covid-19

Detalles 26 Junio 2021 Por: Radio Baraguá - web@rbaragua.icrt.cu En Coronavirus - Palma Soriano

Palma Soriano.- Prohibir la movilidad de personas y vehículos en el horario comprendido desde las 8:00 p.m hasta las 5:00 a.m del siguiente día. El horario del transporte público es desde las 5:00 a.m hasta las 8:00 p.m.

-Se realizarán inspecciones conjuntas con la Oficina Nacional de Fiscalización Estatal del Transporte del Ministerio del Transporte y la Inspección Estatal de la Dirección General de Transporte, que garanticen el cumplimiento de la restricción de movilidad nocturna.

-En el caso de las personas naturales, se aprobarán las siguientes excepciones: fallecimiento, familiares graves y/o hospitalizados y las salidas del país por otra provincia, con su pasaje de viaje.

-Se comunicará a los Gobernadores de otras provincias que la entrada a Santiago de Cuba será con documento emitido por ellos, de no ser así no se autorizará la entrada a la provincia.

Fortalecer las acciones de control en los puntos de entrada y salida de la ciudad para el cumplimiento estricto del Protocolo de Actuación. Se exceptúan:

-El transporte de carga y distribución de mercancías y otros que cumplen misiones especiales como: vehículos de la Empresa Eléctrica en funciones de trabajo, las pipas que transportan combustible o agua, transporte de gas manufacturado, taxis que trasladen viajeros que hayan arribado al país en ese horario, otros de régimen especial (ambulancias y carros fúnebres).

Se evaluará con los organismos y Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial y la subordinación local el cumplimiento de las indicaciones sobre el tratamiento laboral en las actuales circunstancias, especialmente el uso del trabajo a distancia, y la determinación de los trabajadores no imprescindibles. Entidades como Planificación Física y Registro de la Propiedad, paralizarán sus servicios por un período de 15 días. La Dirección de Trabajo laborará los lunes, miércoles y viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y las oficodas de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 m. Los organismos que no se precisan se mantienen en sus horarios y jornadas habituales.

-Se incrementarán las visitas de control conjunta de las direcciones de Trabajo-ONIT con participación de la Inspección Sanitaria Estatal a centros laborales, con mayor rigor en la verificación del cumplimiento de las medidas indicadas.

Incrementar las producciones de los centros de elaboración con destino a la red de venta de mercancías y la gastronomía.

Potenciar el funcionamiento de las unidades gastronómicas y los servicios extrahoteleros como fondas con comidas para llevar y a domicilio

-Lograr que las unidades que funcionan como restaurantes y fondas elaboren comidas todos los días solo para llevar.

Elevar la efectividad de la aplicación del Decreto 31/2021 en hechos como:

-El no uso o uso incorrecto del nasobuco.

-La no existencia de los pasos podálicos, soluciones de agua clorada o alcohólica en las entidades estatales, de servicios a la población, formas no estatales así como las asociaciones no gubernamentales.

-La permanencia de personas en áreas de estar y parques.

-Ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos.

- Desarrollar juicios ejemplarizantes

-De conjunto con el MININT y los órganos de inspección, realizar acciones que refuercen la vigilancia en los repartos, barrios y comunidades, con el objetivo de hacer cumplir las medidas aprobadas en esta fase epidémica.

Reforzar los puntos de control, priorizando los de la Autopista Nacional.

-Se informará al Grupo Temporal de Trabajo Provincial los vehículos que no se les permita la entrada o salida, reflejando en dicha información el número de matrícula. Los efectivos de la PNR junto a inspectores de Transporte incrementarán el rigor al control de la movilidad a partir de las 8:00 p.m hasta las 5 :00 a.m

-Los conductores que se detecten violando el horario, pasadas las 8:00 p.m, sin la autorización y no tengan una justificación objetiva serán trasladados a las estaciones de la PNR y se les retirará la chapa y la documentación, independientemente de la multa y la medida administrativa.

-Mantener los operativos en el horario de la madrugada, para evitar que las personas pernocten en los alrededores de los centros comerciales. Aplicar medidas de rigor y detectar los lugares donde se ocultan.

-Lograr la organización de las colas, evitando la concentración en las puertas de los establecimientos.

Realizar Programas en la televisión y la radio para la explicación de las medidas y su cumplimiento en la provincia con la presencia de los principales directivos de la provincia y los municipios.

Se mantendrá información actualizada desde las páginas web del Gobierno en todas las instancias, tanto de la situación de la COVID-19 como de las medidas definidas por el Grupo Temporal de Trabajo.

MEDIDAS DE SALUD PÚBLICA

Pesquisa diaria a zonas estratificadas de riesgo (manzanas con controles de foco y población vulnerable), con personal de Salud, factores de las circunscripciones y líderes no formales, para la búsqueda de casos con síntomas sugestivos de COVID-19.

-Organizar brigadas por circunscripción con factores de la comunidad, líderes no formales dirigidos por los Equipos Básicos de Salud.

-Realizar pesquisa en dos momentos del día, comenzando por las cuadras y manzanas con controles de focos y eventos hasta completar el 100% del universo estratificado en cada circunscripción, garantizando además la pesquisa del 100% de la población vulnerable.

-Alcanzar el 40% de la pesquisa activa a la población diariamente.

-Lograr la identificación de los síntomas y signos de la enfermedad de manera oportuna de los pacientes confirmados y sospechosos antes de las 24 horas del inicio de estos.

Trabajar integralmente las acciones de control de foco y eventos por circunscripciones.

-Se organizarán las acciones por circunscripción y se estratifican en alto, mediano y bajo riesgo para la toma de decisiones. Alto riesgo: 4 controles de focos o más y/o un evento o más. Mediano riesgo: de dos a tres controles de foco. Bajo riesgo: un control de foco.

-Las circunscripciones estratificadas de alto riesgo llevan medidas de restricción de movimiento y se cumplen todas las medidas de refuerzo para controles de foco y eventos.

Declarar eventos en las manzanas con control de foco, con cinco casos confirmados y su cierre inmediato con limitación de movimiento sin excepcionalidad por 10 días.

-Determinar por los grupos temporales de trabajo municipales el cierre de cuadra, manzana o circunscripción, con las fuerzas de orden interior y/o factores de la comunidad y garantizar el cumplimiento de las medidas.

Organizar e incrementar la pesquisa de laboratorio en universos estratificados para la búsqueda de casos asintomáticos, según capacidades.

Cumplir el cronograma de la intervención sanitaria en grupos y territorios de riesgo con Abdala.

Incrementar el número de inspectores y la efectividad de la Inspección Sanitaria Estatal en controles de foco, eventos y centros laborales vulnerables.

Incrementar la atención en los centros vulnerables.

-Cierre del centro o por departamentos donde se compruebe trasmisión de la enfermedad ( más de dos casos).

Se controlará el estricto cumplimiento de los protocolos para la atención médica.

-Garantizar el seguimiento diario por el médico y enfermera de la familia u otro personal de salud que asegure la atención médica en el ingreso en el hogar de contactos de casos confirmados y sospechosos.

-Lograr que los factores de la comunidad se incorporen a las acciones que garanticen un aislamiento efectivo.

-Ingresar los casos sospechosos y confirmados antes de las 24h del diagnóstico.

Continuar reforzando las medidas de control sanitario internacional.

(Grupo Temporal de Trabajo en la provincia)

Tomado de Sierra Maestra