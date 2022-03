Aboga Cuba en la ONU por solución diplomática seria, constructiva y realista de la actual crisis en Europa

Palma Soriano.- El representante permanente de Cuba ante las Naciones Unidas, el embajador Pedro Luis Pedroso Cuesta, reafirmó la postura de Cuba con respecto a la situación en Ucrania, durante el periodo extraordinario de sesiones de emergencia de la Asamblea General de la ONU, de este martes, en Nueva York.





El diplomático volvió sobre los principales argumentos expuestos por el Gobierno Revolucionario en la declaración publicada el pasado 26 de febrero, cuando se comunicó la posición a favor de una solución que garantice la seguridad y soberanía de todos y que atienda las legítimas preocupaciones humanitarias.



Las palabras de Pedroso Cuesta, publicadas en la web de la Cancillería, describen la situación provocada por el empeño estadounidense en continuar la progresiva expansión de la OTAN hacia las fronteras de la Federación de Rusia, lo cual condujo a un escenario que se pudo evitar.



Recordó que Cuba es un país defensor del Derecho Internacional y comprometido con la Carta de las Naciones Unidas, que siempre defenderá la paz y se opondrá al uso o amenaza de la fuerza contra cualquier Estado. Además, lamentó profundamente las pérdidas de vidas de civiles inocentes en Ucrania.



«El pueblo cubano ha tenido y tiene una relación entrañable con el pueblo ucraniano», afirmó.



Insistió en que la historia exigirá responsabilidad al Gobierno de Estados Unidos por las consecuencias de una doctrina militar crecientemente ofensiva que amenaza la paz, la seguridad y la estabilidad internacionales.





«Rusia tiene derecho a defenderse. No es posible conseguir la paz cercando ni acorralando a los Estados», subrayó.



Reconoció también que el proyecto de resolución sobre la situación en Ucrania, no aprobado en el Consejo de Seguridad el 25 de febrero, no fue concebido como una contribución real a la búsqueda de soluciones a la actual crisis.



«El texto bajo consideración de esta Asamblea General adolece de las mismas carencias y del necesario balance. No toma en cuenta las legítimas preocupaciones de todas las partes involucradas. Tampoco se reconoce la responsabilidad de los que instigaron o desplegaron acciones agresivas que precipitaron la escalada de este conflicto», puntualizó en el debate de este martes.



Afirmó que la Isla acoge con beneplácito el inicio de las negociaciones entre Rusia y Ucrania, pues es la única vía para la solución del conflicto. Cuba, dijo, continuará abogando por una solución diplomática seria, constructiva y realista de la actual crisis en Europa, por medios pacíficos, que garanticen la seguridad y soberanía de todos, la estabilidad y la seguridad regional e internacional.



Tomado de Granma