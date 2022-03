Bajo una misma bandera: La Revolución

Palma Soriano.- Las juventudes revolucionarias reunidas en La Habana declaramos que la Revolución que triunfó en 1959 es el camino iniciador del futuro de emancipación solo existente en continua creación y unidad por el pueblo y sus vanguardias.





Al asumir hasta sus últimas consecuencias el legado de radicalismo martiano, fidelista y de otras mujeres y hombres de la Revolución, la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), organización juvenil del Partido Comunista de Cuba, y espacios emergentes revolucionarios de diversas regiones del país, declaran: su unidad en torno a la lucha incansablemente por la dignidad, libertad e igualdad plenas; por la absoluta destrucción de la explotación capitalista allí donde plante su sombra de pudrición y falsa prosperidad; por el fin de toda discriminación y opresión por género, orientación sexual, identidad de género, clase social, color de la piel, personas en situación de discapacidad, grupo etario u otras lesivas a la dignidad humana; por la vocación antimperialista y anticolonialista; por la preservación de los principios éticos, la verdad, la limpieza y la luz que dimanan de la obra revolucionaria; por la defensa consciente de que la Revolución es la expansión constante del programa político del pueblo y de la capacidad de este para conquistar el camino de su bienestar, libertad y felicidad hacia una nueva forma de ser que toca el alma misma de la gente.



Como impulso ético que nos interpela, ha crecido la Revolución de diversas formas, no siempre desde sus organizaciones tempranas y ya históricas. Existen en el campo político actual proyectos comunitarios, medios de comunicación digital, grupos de debate en redes y de confrontación virtual a las tendencias contrarrevolucionarias, proyectos de formación política de incidencia popular y solidaria, organizaciones de varios credos religiosos, organizaciones de reivindicación de las personas en situación de discapacidad, iniciativas y colectivos feministas y LGBTIQA+, la protección animal y por la justicia ambiental que constituyen acumulados de un tejido social comprometido con los principios y apuestas de la Revolución.



No puede existir, entonces, rechazo ni recelo entre las formas que nacen bajo el impulso ético e histórico de la misma Revolución; sino que debe darse el ejercicio de acercar lo diverso para realizar la unidad. El reconocimiento de la diversidad es principio de fragua de la unidad. Y tal y como ha crecido un mundo en su dispersión, es hora de recoger y juntar bajo una misma bandera todo lo que se ha formado en la defensa de los principios de la Revolución Cubana en su hora actual.



Esta obra de unidad y creación se hace para juntar las formas heterogéneas de la Revolución con sus organizaciones históricas, y no provocar absorción de una por la otra, sino creación de lo nuevo; para favorecer la política revolucionaria en continua renovación, y no para disolverla; para romper el inmovilismo, y no para confirmarlo; para unirnos y salvarnos como el mismo pueblo que somos, y no para entorpecer ni suprimir lo que hemos creado.





Los espacios emergentes revolucionarios y la Unión de Jóvenes Comunistas reconocen la potencialidad y responsabilidad de esta última para aupar este empeño de unidad y transformación radical de todas las formas de activismo y militancia revolucionarias existentes en el universo juvenil; siendo conscientes de la existencia de incomprensiones, desencuentros y confrontaciones mutuas que es preciso superar.