El Ministerio de Exteriores ruso responde a las sanciones de EE.UU. por el reconocimiento por parte de Moscú de la independencia de Donetsk y Lugansk

Palma Soriano.- El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia emitió este miércoles un comunicado en el que prometió dar "una fuerte respuesta" a las sanciones anunciadas por EE.UU. contra Moscú por el reconocimiento de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk.





Desde la Cancillería rusa declararon que el nuevo paquete de restricciones llega en el marco de "los intentos continuos de Washington de cambiar el rumbo de Rusia".



"A pesar de la inutilidad obvia de los esfuerzos, realizados a lo largo de muchos años con el fin de impedir el desarrollo de nuestra economía, EE.UU. vuelve a agarrar por reflejo las herramientas restrictivas que son ineficaces y contraproducentes desde el punto de vista de los mismos intereses estadounidenses", reza la publicación.



Al mismo tiempo, destacó que la política exterior de EE.UU. ya no tiene en su arsenal más medidas, aparte del "chantaje, intimidación y amenazas", que, no obstante, no pueden contrarrestar a las potencias mundiales.



"Estamos abiertos a la diplomacia, basada en principios de respeto mutuo, igualdad y atención a los intereses de cada uno", señaló la Cancillería, al prometer dar "una respuesta fuerte, no necesariamente simétrica, pero ajustada y sensible para la parte estadounidense" a las restricciones impuestas por Washington.



Tomado Actualidad RT