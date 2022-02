Kremlin alerta sobre tensa situación en sudeste de Ucrania

Palma Soriano.- Rusia consideró muy tensa la situación en el sudeste de Ucrania, lo cual es motivo de profunda preocupación, declaró hoy el portavoz presidencial, Dmitri Peskov.





“La situación es, de hecho, extremadamente tensa. Hasta ahora no vemos signos de que el nivel de tensión disminuya. Las provocaciones y los bombardeos son cada vez más intensos”, manifestó en declaraciones a los medios de comunicación el alto funcionario.



El jefe de la oficina de prensa del Kremlin se negó a responder a una pregunta sobre la posibilidad de que las fuerzas rusas se involucren en el conflicto en el Donbass si las autoridades de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk (RPD) y Lugansk (RPL) solicitan ayuda en relación con la escalada del conflicto.



La crisis en la línea de contacto en esa región ucraniana se agravó el 17 de febrero, cuando las autoridades de esos territorios informaron sobre el aumento de los bombardeos por parte de Kiev, que causaron daños de varias instalaciones de infraestructura civil.



En lo adelante, los jefes de RPD y RPL proclamaron la evacuación de sus residentes a Rusia debido a la creciente amenaza por un posible incremento de las hostilidades y declararon la movilización general.



El jefe de la RPD, Denis Pushilin, declaró que la situación se ha vuelto crítica en las últimas 24 horas y que zonas residenciales en ese territorio están siendo atacadas por las Fuerzas Armadas de Ucrania.



Denunció que las tropas de Kiev con artillería pesada, morteros, lanzagranadas y tanques atacaron varias localidades, incluido Donetsk y Górlovka.



Por otra parte, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) informó a la agencia de noticias TASS que este lunes un proyectil lanzado desde el territorio de Ucrania cayó sobre un edificio perteneciente a la guardia fronteriza rusa en la región de Rostov, a 150 metros del límite territorial.



Según el FSB, no hubo víctimas y los zapadores trabajan en el lugar de los hechos.



Antes, el Comité de Investigación de Rusia informó que inició una causa penal por el lanzamiento de dos proyectiles sobre territorio de la región de Rostov desde Ucrania el pasado 19 de febrero.



Indicó que ese día, alrededor de las 05:00, hora local, personas no identificadas emplearon un sistema lanzacohetes reactivo desde el territorio de Ucrania para bombardear la zona fronteriza del distrito Tarásovski, de la región de Rostov.

Tomado de Prensa Latina