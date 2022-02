Un Código para las familias de hoy y las del futuro

Como un código más que todo para las niñas y los niños de hoy, para las familias del futuro, pero también para el presente del barrio, de la nación, calificó la doctora Adis Cantalapiedra Luque, rectora de la Universidad de Ciencias Médicas de Guantánamo, el proyecto de nuevo Código de las Familias.



Electora de la circunscripción No. 38 del consejo popular Caribe, de la ciudad de Guantánamo, fue una de las vecinas que acudieron el jueves a la consulta popular del documento en su comunidad.



Al intercambio asistió el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien encabezó la visita de Gobierno que concluyó ayer, aquí.



Los miembros de los CDR 9,10 y 11 expresaron, de forma argumentada y respetuosa, sus puntos de vista, no pocos contradictorios, sobre algunos asuntos contenidos en el proyecto de ley.



El proceso fue conducido por Carmen Sugranyes Ramos, presidenta de la Junta Directiva de la Unión de Juristas de Cuba en Guantánamo, quien ayudó a comprender mejor el texto con una didáctica presentación de sus títulos, capítulos y artículos más novedosos.



Sobre el Título II, relativo a la discriminación y la violencia en el ámbito familiar, la electora Miriam Elaine Navarro Pavón ponderó la esencia antiviolenta del Código, frente a un fenómeno que pervive en la sociedad cubana de hoy, y donde las mujeres están entre las principales víctimas. El Código, subrayó, da respuesta a conflictos que se dan en las comunidades, en los barrios.



Félix Antonio Guerrero Frómeta se refirió al Título III, sobre el parentesco, el cual, dijo, «traza pautas para la consolidación, de una vez y por todas, de la calidad de la comunicación familiar, la que tanto hace falta en nuestra sociedad».



No solo se trata de garantizar la alimentación material de quienes están bajo nuestro amparo, sino también de dar y recibir la principal alimentación, que es la espiritual, y en eso la comunicación en familia es fundamental, argumentó.



El intercambio sobre el Título VI fue el más abundante. Relativo al matrimonio, alrededor de media docena de electores, de uno y otro sexos, intervinieron con distintos puntos de vista.



Al concluir un encuentro, que ya había avanzado por más de dos horas, Miguel Díaz-Canel Bermúdez agradeció por haber participado en un diálogo inteligente entre vecinos. Ha sido un aprendizaje, señaló. Aquí se han dicho las cosas de manera original, profunda, propia.



Expuso que estamos frente a un código humanista, para los jóvenes, para las familias que estos formarán en el futuro. Aborda, agregó, todos los aspectos sensibles de la vida en familia en una sociedad socialista como la nuestra.



Constituye –añadió– un código totalmente emancipador. El código que le hacía falta a nuestra sociedad, a nuestra familia. Es el código que defiende el derecho de todos.



