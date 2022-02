Rusia enviará este jueves su respuesta a las contrapropuestas de Estados Unidos en materia de seguridad

Palma Soriano.- Rusia enviará este jueves su respuesta a las contrapropuestas de Estados Unidos en materia de seguridad, ha afirmado el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.



“Estamos concluyendo nuestro análisis de la carta estadounidense. Espero que en un futuro muy cercano ustedes conozcan cómo va a evolucionar la situación. Por lo menos, entregaremos la carta de respuesta a la parte estadounidense hoy mismo”, dijo el canciller en rueda de prensa.



Lavrov confirmó que la réplica de Moscú será publicada.



“Creemos que es absolutamente necesario que los miembros interesados de las sociedades civiles de nuestros países estén al tanto de lo que está ocurriendo y de qué posiciones defiende cada bando, porque de lo contrario, si esto se mantiene en secreto, como prefieren nuestros colegas de Washington y Bruselas, entonces la opinión pública se verá inundada por las mentiras y la propaganda descarada que ahora llenan los espacios informativos al describir lo qué está pasando en Europa, en la frontera entre Rusia y Ucrania”, explicó el ministro ruso.



El lunes, Lavrov aseguró que si bien las respuestas de la OTAN y Estados Unidos a las propuestas sobre garantías de seguridad no satisfacen a Rusia, todavía existe la posibilidad de llegar a un acuerdo.



En medio de tensiones en Europa el pasado diciembre, Rusia expuso sus propuestas de seguridad y en enero el Gobierno de EE.UU. envió sus respuestas.



Según el presidente ruso, Vladímir Putin, la respuesta de Washington ignoró tres de las exigencias clave rusas: la no ampliación de la OTAN, el no despliegue de sistemas de armas ofensivas cerca de las fronteras de Rusia y el regreso de la infraestructura militar del bloque en Europa a su estado de 1997, cuando se firmó el Acta Fundacional de la OTAN-Rusia.



Desde noviembre pasado, varios altos funcionarios y medios de comunicación occidentales han asegurado que Moscú planea invadir Ucrania, informes que se han intensificado en las últimas semanas, sugiriendo una guerra 'inminente'.

El Kremlin ha refutado reiteradamente estas aseveraciones, a las que también ha restado importancia el presidente ucraniano Vladímir Zelenski y otros altos dirigentes de Ucrania.



En particular, el pasado viernes la Cancillería rusa señaló que se está llevando a cabo “un ataque mediático coordinado” contra Moscú, para “socavar y desacreditar las justas exigencias de Rusia en materia de garantías de seguridad, así como para justificar las aspiraciones geopolíticas occidentales y el desarrollo militar en el territorio ucraniano”.



Tomado de Cubadebate