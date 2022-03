Rusia terminará operación en Ucrania si Kiev acepta condiciones

Palma Soriano.- Rusia comunicó a Ucrania que puede detener la operación especial en cualquier momento si Kiev cumple con las condiciones de Moscú, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.





Según el secretario de prensa del presidente ruso, Ucrania, en particular, debería registrar constitucionalmente su estado neutral, reconocer a Crimea como parte de la Federación Rusa, así como la independencia de la autoproclamadas repúblicas de Donetsk (RPD) y Lugansk (LPR).



"Deberían enmendar su constitución para que Ucrania rechace cualquier objetivo de unirse a cualquier bloque", indicó el vocero en una entrevista exclusiva concedida a la agencia británica Reuters.



"También hablamos sobre el hecho de que deberían reconocer que Crimea es territorio ruso y que deberían reconocer a Donetsk y Lugansk como estados independientes. Y eso es todo. Puede detenerse en cualquier momento”, afirmó Peskov.



Las declaraciones del vocero se producen cuando las partes en conflicto anunciaron la tercera ronda de diálogo, programada para comenzar a las 17H00 hora de Moscú, dijo este lunes el asesor del jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania, Mykhailo Podolyak, en un tuit.



"Negociaciones con la Federación Rusa. Tercera ronda. Comenzando a las 16H00 hora de Kiev ( 17H00 hora de Moscú - IF )", escribió Podolyak.



Según él, no habrá cambios en la composición de la delegación ucraniana y se realizará en la parte fronteriza de Belarús.



Las partes mantendrán negociaciones en la zona conocida como Belovezhskaya Pushcha, en la frontera entre Polonia y Belarús, donde se llevó a cabo la ronda anterior.



La delegación rusa llegó este lunes a Belarús para celebrar la tercera ronda de negociaciones con los representantes de Ucrania, informó la agencia bielorrusa BELTA.



El 28 de febrero comenzaron las negociaciones entre representantes de la Federación Rusa y Ucrania en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia . La segunda ronda de estas negociaciones tuvo lugar el 3 de marzo.



El gobierno ucraniano rechazó este lunes la política de Moscú con respecto a evacuar de la población civil de Kiev, Mariúpol, Járkov y Sumy en ciudades rusas a través de corredores humanitarios.



Al respecto la viceprimera ministra y ministra para la Reintegración de los Territorios Temporalmente Ocupados, Iryna Vereshchuk, afirmó que: “En dos ocasiones los rusos bloquearon la apertura de los corredores humanitarios bombardeando la ruta de los convoyes”.



En este sentido, Vereshchuk agregó que: “Ahora los rusos dicen que pueden abrir los corredores, pero quieren que los civiles se vayan al territorio ruso, lo cual es absurdo, cínico e inaceptable”.



Por tales motivos, las autoridades ucranianas han convocado a sus nacionales a mantenerse informados solamente por las publicaciones pertenecientes a los medios oficiales.



Para cumplimentar la evacuación mediante los corredores humanitarios las fuerzas armadas de Rusia anunciaron este lunes un alto al fuego de manera temporal en las ciudades de Kiev, Járkov, Mariúpol y Sumy.



Por su parte, las autoridades rusas han reconocido que una parte de los corredores humanitarios tienen como destino a Rusia, información que ha sido enviada a la ONU, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y el Comité Internacional de Cruz Roja (CICR).



A través de un comunicado las Fuerzas Armadas de Rusia anunciaron este lunes “a partir de las 10.00 horas (07.00 GMT) del 7 de marzo de 2022 (…) un régimen de silencio y abren corredores humanitarios”. El procedimiento humanitario comprende desde Kiev hasta Chernobil, la localidad bielorrusa de Gden hasta Gomel, con destino por vía aérea a la Federación Rusa.



Al mismo tiempo, Moscú ha insistido en que su contraparte ucraniana cumpla los requisitos para la creación de los corredores humanitarios, que permitan la salida de los civiles de las zonas beligerantes.



Tomado de TeleSURtv.net