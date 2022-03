Sucesos en la embajada de Panamá en La Habana confirman impacto de la política migratoria estadounidense hacia Cuba

Palma Soriano.- Un grupo de ciudadanos cubanos se concentraron desde esta mañana en los alrededores de la embajada de Panamá en La Habana, a raíz del anuncio de la inmediata entrada en vigor de un visado de tránsito para viajar a Panamá, dado a conocer este martes 8 de marzo.





“Se establece la visa para pasajeros o tripulantes en tránsito como requisito para los ciudadanos extranjeros de nacionalidad cubana que viajen por la República de Panamá, hacia otro destino o de retorno a su país, durante un periodo de tres meses”, señala el Decreto Ejecutivo 19 del Ministerio de Seguridad Pública, publicado en la gaceta oficial de la nación centroamericana.



La resolución añade que la visa de tránsito será otorgada hasta por un periodo máximo de 24 horas y solo autoriza al migrante a permanecer en el área de tránsito internacional del aeropuerto, con la finalidad de que pueda continuar su viaje hacia otro destino o a su país de origen.



El costo de la visa será unos 50 dólares estadounidenses y debe ser solicitada personalmente por el interesado ante el consulado panameño del país en que se encuentre, con un plazo mínimo de quince días hábiles antes de la fecha prevista de viaje.



Para recibir el visado de tránsito, los cubanos deben presentar el formulario de solicitud de la visa para pasajeros o tripulantes en tránsito, dos fotos carné, copia del pasaporte y del documento de identidad del país de residencia, reservación aérea y comprobante de pago de los derechos consulares.



La obligatoriedad de un visado de tránsito para cubanos que viajen a Panamá llega, además, en un momento en que países vecinos como Colombia o Costa Rica también han adoptado medidas similares al tránsito de ciudadanos cubanos.





Buena parte de los concentrados frente a la legación diplomática de Panamá adquirieron pasajes para volar a ese país en las próximas horas y días, antes de que se adoptara la decisión de las visas de tránsito.

Ciudadanos cubanos congregados en el parque frente de la embajada manifestaron a Cubadebate que la medida afecta sus bolsillos y planes familiares, y que lo que exigen es una respuesta de las autoridades panameñas.



Este es un tema migratorio y lo que queremos es que nos den información, porque algunos de los que estamos aquí viajábamos hoy y seguramente nos quedaremos con el pasaje en la mano, dijeron.



Ante el reclamo de las personas en la calle, un funcionario consular de la embajada de Panamá explicó que toda aquella persona que tenga comprado su boleto hasta el próximo sábado antes de la medianoche, y su tránsito por Panamá sea menor de 12 horas, podrá realizar su viaje según estaba previsto.



No obstante, aclaró el diplomático, las personas que tengan boleto comprado hasta el 15 de abril, tendrán que reprogramar su viaje y solicitar una visa de tránsito.



Al conocer la información de la embajada, algunas personas corearon “queremos viajar, queremos viajar”, manifestando su descontento por la decisión panameña.



Cuba no tiene responsabilidad alguna en este tema, pues es una decisión de las autoridades panameñas. La mayor de las Antillas ha reiterado su apuesta por una migración ordenada legal y segura desde nuestro país.



Este hecho y otros producidos recientemente confirman la creciente politización del tema migratorio por parte de los EE.UU. , cuyas autoridades no han cumplido los acuerdos migratorios de 1984 y 1994 que establecen la entrega de no menos de 20 000 visas anuales para ciudadanos cubanos.



Ello ha propiciado el establecimiento de rutas alternativas para ciudadanos cubanos que desean emigrar a ese país creando situaciones complicadas a otros países que son usados como tránsito para llegar a EE.UU.





Declaración: Minrex se mantiene en contacto con embajada de Panamá