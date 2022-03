Ucrania y Rusia: un diálogo en suspenso y el fuego que Occidente atiza

Palma Soriano.- «Cuba está comprometida con el Derecho Internacional Humanitario y llama a todas las partes a proteger la población civil, sus bienes y la infraestructura civil en Ucrania», escribió en Twitter el miembro del Buró Político y canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, al opinar sobre el conflicto bélico en ese país europeo.





Añadió que nuestro país acoge con beneplácito el inicio de las negociaciones entre Rusia y Ucrania. «Consideramos que esta es la única vía para la solución del actual conflicto», aseveró.



Mientras la Unión Europea aplicaba nuevas medidas unilaterales contra Rusia, delegaciones de Moscú y Kiev tuvieron un primer encuentro en la provincia bielorrusa de Gómel, muy cerca de la frontera con Ucrania.



Citado por RT, el asesor presidencial Vladímir Medinski, quien encabezó la delegación rusa, manifestó que los representantes de ambos países «encontraron algunos puntos sobre los que es posible pronosticar posiciones en común». Adelantó, además, que «la próxima reunión de ambas delegaciones se realizará en pocos días, en la frontera bielorruso-polaca».



El propio asesor del presidente Putin aseguró que el objetivo principal de los contactos cara a cara fue el cese del fuego en Ucrania, y aseguró que se establecieron una serie de temas prioritarios sobre los cuales se han delimitado «ciertas decisiones».



A la vez, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, mantuvo una conversación telefónica con su homólogo francés, Emmanuel Macron, confirmó a Sputnik el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



Putin destacó que un acuerdo con Ucrania solo es posible si se tienen en cuenta incondicionalmente los legítimos intereses de seguridad de Rusia, entre otros: el reconocimiento de la soberanía rusa sobre Crimea, la desmilitarización y desnazificación del Estado ucraniano y garantizar el estatus neutral de esa nación.



Asimismo, enfatizó que la parte rusa está abierta a negociaciones con representantes de Ucrania y espera que conduzcan a los resultados deseados.



Rusia avanza en su operación bélica



En esta jornada, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que la aviación táctica de su país abatió seis columnas de vehículos blindados y ahora suman 1 145 los objetos de la infraestructura militar de Ucrania destruidos, entre ellos 31 puestos de mando, un centro de comunicación, 81 complejos de defensa antiaérea S-300, Buk M-1 y Osa, así como 75 estaciones de radar.



Rusia destruyó además, 311 vehículos blindados, 42 aviones y helicópteros, 51 sistemas de lanzamisiles y 147 armas de artillería y obuses. Unos 110 militares ucranianos más depusieron las armas, reportó RT.



Leña al fuego por occidente



Las potencias imperiales de occidente mantienen la militarización de Ucrania, y el presidente Vladimir Zelenski firmó un decreto que permite entrar sin visado, a partir de hoy, a los extranjeros que quieran unirse a las filas de su ejército, informó RT.



Los primeros militares franceses llegaron a Rumanía, con vista a prestar ayuda a la Fuerza de Respuesta de la OTAN que apoya a Ucrania, entretanto, Canadá enviará armas antitanques y prohibirá importar el crudo de Rusia.



Mientras, la Unión Europea dictó un nuevo paquete de medidas unilaterales que apuntan a 25 ciudadanos rusos, y Turquía advirtió a todos los países, tanto con salida al mar como sin litoral, que no permite el paso de embarcaciones militares por los estrechos del Bósforo y los Dardanelos.



El gigante de redes sociales Meta, entre cuyas subsidiarias se encuentran Facebook, Instagram y WhatsApp, restringirá el acceso a los medios de comunicación Russia Today y Sputnik en el territorio de la Unión Europea.



En el marco de las tensiones, la Unión Europea, EE. UU. y Canadá determinaron excluir a Rusia del uso del sistema de pago SWIFT, lo que ha generado la búsqueda de alternativas. Si bien esta sanción genera afectaciones a Rusia, abre oportunidades para el mercado financiero de uno de sus principales aliados geopolíticos, China.



Por su parte, el ministro de Finanzas de Rusia, Antón Siluánov, afirmó que su país cuenta con un plan de respaldo contra las sanciones impuestas por EE. UU. y sus aliados europeos. «Si se toma esa medida, usaremos otros medios, en particular, el sistema ruso de comunicación financiera (SPFS), teletipos o maletas», citó Sputnik.



Rusia presta ayuda a civiles ucranianos



El ejército ruso brinda asistencia humanitaria al pueblo ucraniano en los territorios libres, dijo en el Consejo de Seguridad de la onu el embajador ruso ante las Naciones Unidas, Vasily Nebenzia. «Vemos que está sufriendo la gente común que hoy prácticamente se ha convertido en rehenes de los radicales y nacionalistas ucranianos que se aferran al poder a toda costa», precisó el diplomático ruso, citado por RT.



Subrayó que en las cinco jornadas de la operación militar no se reportan testimonios documentados de destrucción deliberada, como tampoco hay evidencias de la muerte de civiles por culpa de los efectivos rusos.



«Los sistemas de soporte vital de la población funcionan», y agregó que «los problemas agudos se mantienen solo en las ciudades donde el Gobierno ucraniano dio la orden criminal e irresponsable de dar las armas a cualquiera que lo desee», afirmó.



Tomado de Granma