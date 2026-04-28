En marcha en Palma Soriano quinta edición del Diplomado de Administración Pública y Empresarial

Palma Soriano.- El Centro Universitario Municipal de la Universidad de Oriente aquí o popularmente Sede Universitaria inició la quinta edición del Diplomado de Administración Pública y Empresarial a dirigentes de diferentes sectores de la vida socioeconómica palmera en aras de actualizar sus conocimientos de gestión del actual universo administrativo y empresarial en pos de contribuir estos, desde su objeto social, al desarrollo local de este municipio. Una forma de superación que auspicia el gobierno de la provincia Santiago de Cuba.

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