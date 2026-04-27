Mercado agropecuario El Sierra de Palma Soriano contribuye al desarrollo local del municipio

Palma Soriano.- El mercado agropecuario El Sierra de esta localidad del oriente cubano, sito en calle Martí alta, camino al municipio San Luis por la antigua carretera, en medio de las adversas condiciones socioeconómicas que afronta el país, con deseos y respeto a la población contribuye al desarrollo local del municipio. Pese a las problemáticas y molestias que provoca la bancarización, su colectivo está inmerso en iniciativas, mejorar la imagen del local, expender al pueblo productos sanos y frescos, según los períodos de las cosechas de los mismos y otros propósitos.

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