Por un mayor fortalecimiento entre la ACRC en Palma Soriano y las nuevas generaciones

Palma Soriano.- Hace treinta años la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC) ha sabido ganarse el respeto y admiración de los cubanos y, en particular, de los palmeros por la misión que desempeña y la labor educativa con el pueblo y, en especial, con los jóvenes. Pero esta última acción aquí demostró en su reciente balance anual 2025 que tiene resultados pero debe fortalecer más su protagonismo con las nuevas generaciones y otras instituciones educativas y sociales.

