Realizan en Palma Soriano acto por el 67 aniversario de la reedición de la Caravana de la Libertad

Palma Soriano.- Sesenta y siete años después, nuevamente las nuevas generaciones de nuestra isla vuelven a reeditar el paso de la Caravana de la Libertad por calles y carreteras cubanas en aras de homenajear el sacrificio de los otrora barbudos liderados por Fidel y que entonces partieron junto al Comandante en Jefe desde Santiago de Cuba hasta la Habana. Este acontecimiento cada año forma parte de reafirmar en pioneros y estudiantes cubanos su sentido de pertenencia por la historia patria.

