Realizan Puertas Abiertas en el preuniversitario palmero Ramón Campa Delgado

Palma Soriano.- La orientación vocacional dirigida a los estudiantes del doce grado del preuniversitario palmero “Ramón Campa Delgado” es una acción que tuvo lugar ahí hace pocos días tras profesores de la Sede Universitaria Municipal de la Universidad de Oriente; presidente de la FEU de una de las carreras de la alta Casa de Estudios Superiores en Santiago de Cuba y maestros del preuniversitario se dieran cita junto a alumnos para comentarles de perfiles de carreras, su valor y necesidad en las actuales condiciones socioeconómicas del país.

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