23 de abril: fomentar la adecuada práctica del uso del Idioma Español

Palma Soriano.- Este 23 de abril el mundo del habla hispana y no festeja el Día del Idioma Español y Día del derecho de autor. Una fecha proclamada por la UNESCO en 1995. La elección de esta jornada no es casual pues conmemora la muerte de tres grandes escritores universales: Miguel de Cervantes y Saavedra, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. Además busca fomentar, durante todo el año, la adecuada práctica del uso de este idioma y la lectura en la comunidad.

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