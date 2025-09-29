¡Bienvenidas las lluvias al oriente cubano!

Palma Soriano.- Con la permanencia de la caída de las lluvias durante este fin de semana en el oriente cubano, las presas de la provincia santiaguera se recuperan para suerte tras enfrentar una sostenida y dañina sequía. En medio de los persistentes aguaceros que ocurran aún, es necesario darle calidad al agua de consumo humano, mantener limpios patios de hogares, los centros de trabajo, extremar vigilancia ante lo dañino que pueda también provocar el exceso de las precipitaciones a la agricultura y salud.

