Desarrolló Palma Soriano su Bastión Universitario 2026

Palma Soriano.- Este fin de semana como en toda Cuba, esta parte del oriente cubano desarrolló su Bastión Estudiantil Universitario 2026 en aras de preparar a las nuevas generaciones aquí en la defensa de la patria. La ocasión saludó un nuevo aniversario de fundada la Unión de Jóvenes Comunistas en el país. Con la habitual fuerza que caracteriza a los jóvenes, autoridades políticas y universitarias en la localidad reconocieron la calidad de la jornada al ser este novedoso en su preparación.

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