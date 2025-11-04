Después de Melissa: ayuda a los afectados vs indisciplinas sociales

Palma Soriano.- El paso del huracán Melissa por tierras del Cauto nuevamente coloca a su gente a prueba. Dolorosamente y ante los duros daños que provocó el mismo, no han faltado algunas personas en barrios y comunidades que, en medio de la tragedia, el dolor ajeno, se han aprovechado para escamotear recursos o aumentar de precios productos de primera necesidad. Ante esto se impone el enfrentamiento a lo mal hecho, las indisciplinas sociales. Que prime la solidaridad, ayuda a todos y, especialmente, a los damnificados.

Más detalles en este audio…