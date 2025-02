El amor ante los desafíos de la construcción humana y social de hoy

Palma Soriano.- Es 14 de febrero, y tanto en una buena parte del mundo, como en Cuba y en esta localidad santiaguera se festeja el Día de San Valentín o el Día del amor y la amistad. Una jornada especial donde cada quien, según sus posibilidades, no lo deja pasar por alto con un obsequio, fiesta, pero más que lo material este sentimiento en la actual situación socioeconómica aquí presupone no perder de vista el amor porque él, en medio de la adversidad, significa dar y recibir, ofrecer cariño, saber escuchar, aceptar, comprender a los demás, y como seres humanos no perder las esperanzas.

