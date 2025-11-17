El mejor antídoto ante la pereza o procrastinación es la elevada voluntad de echar pa lante

Palma Soriano.- La vida cotidianamente está llena de momentos alegres o tristes, pero la voluntad humana de imponerse a los desafíos es crucial para vencer toda adversidad, echar pa lante. Por ejemplo, por estos días que, en esta localidad santiaguera, sus lugareños experimentan los amargos estragos que dejara el huracán Melissa, y en etapa recuperativa, se trabaja para salir adelante de las considerables afectaciones que dejara aquí el ciclón. Por tanto, no hay espacio ahora y luego para la pereza o procrastinación para los proyectos de vida.

