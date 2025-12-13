En etapa recuperativa CUM de Palma Soriano está inmerso en proceso docente educativo

Palma Soriano.- Aunque no fueron notables los daños del huracán Melissa al Centro Universitario Municipal (CUM) palmero de la Universidad de Oriente aquí, sí las aulas de la Sede de Cultura Física y Deportes, de la que se sirve el personal docente y alumnos del CUM, sufrieron daños notables en el techo. Aun así, la labor de profesores fue diligente en la recuperación ahí y ya se encuentran inmersos en el proceso de docencia y de recapitulación de contenidos, en etapa Recuperativa.

