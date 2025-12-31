¡Feliz Año Nuevo!

Palma Soriano.- Se termina el 2025 y los lugareños aquí como otros en otras partes del país ya hacen planes para recibir el Nuevo Año con sus tradiciones, en familia. Unos con rituales de fin de año como tirar el agua para la calle a las doce de la media noche del primer día del Nuevo Año; con una maleta, dar la vuelta al barrio para que se le dé el viaje y otras maneras de buscar prosperidad. Lo importante es pasar el Fin de Año unidos, en casa, con salud y esperanzas renovadas.

