Lluvias intensas en Palma Soriano

Palma Soriano. - El pronóstico meteorológico emitido por el Instituto Nacional se ha hecho realidad desde la noche de este miércoles 7 de junio y las intensas lluvias dejaron de ser a intervalo para convertirse en continuas en este territorio santiaguero. Una semana donde el manto freático se saturó, con lo que ríos, arroyos y cañadas salieron de sus cauces, hubo una mejora de dos días, pero ahora nuevamente las lluvias se interponen en el andar socio-económico del territorio a orillas del Cauto.

Precisamente, la mayor y más importante corriente fluvial, que ya cobró una vida humana por negligencia la semana última, retomó un caudal tan impresionante como no lo hacía en mucho tiempo y arrastra todo cuanto encuentra a su paso. Las presas principales, Gilbert en Dos Palmas, ladera norte de las estribaciones de la Sierra Maestra, y la Gilbert, a estas horas comienzan a verter, mientras Charco Mono y Hatillo, que habían colapsado en los inicios de mayo, lo hacen desde hace algunos días. Todos los puestos de mando de la Defensa Civil y el Consejo de defensa Municipal en Palma Soriano se encuentran activados y si bien no reportan daños de primer orden, reclaman de la disciplina de quienes siguen pescando a orillas de los ríos, afluentes y bajo las cortinas de los embalses. Todas las labores agrícolas están paralizadas, mientras se coincide con los beneficios que reportarán las lluvias en breve tiempo, también se calculan posibles pérdidas en especial en los sembrados de maíz y en el mango, que ya se perdía y no tendrá recuperación industrial. Entre la noche del miércoles y las ocho de la mañana de este jueves ocho de junio, los reportes más significativos en los pluviómetros son: 65,9 milímetros en el centro de esta ciudad, Hatillo al este de esta urbe, y considerada de las más secas, volvió sobre los 98, Calderón en el área cañera 45, y los promedios de toda el área de la gramínea dulce supera los 30 milímetros. En el sector serrano de Palma Soriano, con casi el 45 por ciento de la demarcación territorial de este municipio, desde donde provienen grandes torrentes, se anuncian las incomunicaciones de los poblados y comunidades. En el cierre de esta información, doce en el medio día, el río Cauto impedía el paso por todos los viales de su recorrido. No obstante, y para bien, la canasta básica correspondiente a junio fue entregada con antelación y se refuerzan las postas médicas.