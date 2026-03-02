Por el derecho a la protección y defensa de la comunicación de abuelos y nietos

Palma Soriano.- Aunque la sociedad actual moderna, dinámica lleva a patrones en las relaciones interpersonales entre los miembros de las familias cubanas, la comunicación de abuelos y nietos es algo crucial. Muchos pequeños, adolescentes y jóvenes nacen, crecen entre ellos y esta tradición es asunto que hoy debe seguir cuidándose en la familia aunque surjan divorcios entre los padres de los mismos. El Nuevo Código de las Familias, en Cuba, defiende y protege este derecho a los abuelos.

Más detalles en este audio…