Resumen desempeño profesional de trabajadores eléctricos palmeros en 2025

Palma Soriano.- Los eléctricos palmeros experimentaron un 2025 bien ocupados en pos de avanzar con calidad en el servicio a lugareños de la ciudad y de zonas serranas pese a la difícil adversidad que ha sorteado y sortea el país con el combustible que afecta la prestación electro-energética a sectores estatal y residencial. Las tareas de recuperación ahí después del huracán Melissa elevó el espíritu de trabajo de ese colectivo, donde fue destacado el papel aquí de linieros y de brigadas de ayuda de otras provincias cubanas.

Más detalles en este audio…