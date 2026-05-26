“Trabajamos sin descanso para los que saben querer”: Mayelín Ochoa

Palma Soriano.- Mayelín Ochoa es una mujer de esta parte del oriente cubano dedicada además a velar por la calidad de enseñanza, aprendizaje de las niñas y niños en el Círculo Infantil “Nito Ortega” aquí, que ellos se sientan bien. Que todo el proceso de apoyo a esa actividad marche sin dificultad pese a las actuales adversas condiciones socioeconómicas que también sortean los palmeros, las familias. Desde “abajo” comenzó en el sector de la Educación y hoy es la directora de esa institución educativa. (En la foto con vestido a cuadros). id="system-readmore">

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