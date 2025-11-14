Tras Melissa reanuda la docencia del actual curso escolar el preuniversitario “Ramón Campa Delgado”

Palma Soriano.- Como otros centros escolares de esta parte del oriente cubano, el preuniversitario “Ramón Campa Delgado” sufrió los fuertes embates del huracán Melissa. En medio de la complejidad que aún enfrenta el municipio palmero tras el paso del fenómeno atmosférico y la actual situación epidemiológica, inició la docencia ahí, donde su Consejo de Dirección y el colectivo de profesores buscan alternativas para que los alumnos y docentes sistematicen, mientras, contenidos impartidos.

