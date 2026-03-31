La radio palmera lleva sus sonidos a la comunidad.

En una jornada cargada de significado y calor humano, trabajadores y artistas de la radio en Palma Soriano llevaron su talento y su esencia hasta la comunidad 13 de marzo, en el reparto La Cuba. La cita, celebrada en homenaje a unas efemérides significativas para la historia patria, se convirtió en un vibrante ejemplo de cómo los medios de comunicación pueden tender puentes sólidos con su público más fiel. La actividad, enmarcada en las acciones de extensión cultural que distinguen a la radio en la Ciudad del Cauto, no solo celebró una fecha en el calendario, sino que reafirmó el compromiso del medio con las comunidades. Hasta el corazón del reparto La Cuba llegaron realizadores, locutores y artistas sonoros con el propósito de compartir, escuchar y, sobre todo, agradecer a esos oyentes que día a día convierten a la radio en un compañero inseparable. Entre anécdotas, saludos y el reconocimiento mutuo, la comunidad 13 de marzo fue testigo y protagonista de un intercambio único. Los artistas de la radio regalaron fragmentos de su quehacer, demostrando que la magia de las ondas no conoce fronteras físicas. La música, la palabra y la memoria histórica se dieron cita en un espacio donde el protagonista principal fue el vínculo indisoluble entre el medio y su gente. Esta iniciativa subraya la importancia de la radio como ente dinamizador de la cultura y la vida social. Al salir de los estudios y adentrarse en los barrios, los radialistas revalidan su máxima razón de ser: el oyente. Estrechar lazos, compartir vivencias y homenajear juntos una efeméride fue, sin dudas, la mejor manera de celebrar y recordar que la radio se construye y se vive en comunidad. El encuentro dejó una huella imborrable tanto en los visitantes como en los residentes del reparto La Cuba, quienes recordarán esta jornada como un día en que la radio, esa voz que los acompaña a diario, se volvió tangible, cercana y más humana que nunca. Ante las circunstancias actuales la radio regala sus sonidos de manera diferente, pero con el mismo amor...

Escrito por el Locutor: Jorge Luis Velázquez Fernández