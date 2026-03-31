Realizadores artísticos de Radio Baraguá comparten con abuelos palmeros

Radio Baraguá - Actualidad Palmera 31 March 2026 Hits: 21

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Palma Soriano.-En el marco de las acciones de vinculación comunitaria que realiza el programa "Ganándole a la vida", de CMKZ Radio Baraguá, dedicado a nuestro querido público de la tercera edad, el colectivo vivió una jornada inolvidable al visitar la casa de abuelos "Deseos de Vivir". Con el objetivo de llevar un mensaje de alegría, acompañamiento y cariño, llegamos hasta este hogar que, fiel a su nombre, es un espacio donde la calidez humana y el respeto por los mayores se respiran en cada rincón. Fue una experiencia que nos llenó el corazón, demostrando una vez más que la radio no solo se escucha, sino que se siente y se comparte cara a cara. Desde nuestra llegada, fuimos recibidos con los brazos abiertos por los residentes y el dedicado equipo de trabajadores del centro. Lo que siguió fue una mañana de esas que dejan huella. Entre risas, anécdotas y mucha nostalgia compartida, los abuelos y abuelas de "Deseos de Vivir" se convirtieron por un rato en los protagonistas de nuestra frecuencia. No faltaron los momentos para hacer la escucha de uno de nuestros programas. Escuchamos sus historias, sus sabios consejos y, sobre todo, sentimos su inmensa gratitud. Para ellos, esta visita significó un espacio de sano esparcimiento y la certeza de que no están solos, de que su experiencia de vida sigue siendo un tesoro invaluable y la radio los representa. Agradecemos profundamente a la directiva y al personal de "Deseos de Vivir" por abrirnos las puertas y permitirnos compartir esa mañana especial. Y, por supuesto, un agradecimiento eterno a cada uno de esos abuelos y abuelas que nos regalaron su sonrisa y su energía. Escrito por el Locutor: Jorge Luis Velázquez Fernández